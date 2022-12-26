فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

احتفل محمود تريزيجيه بعيد زواجه الرابع عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر تريزيجيه صور تجمعه بزوجته، وعلق قائلا: "أسعد 4 سنين مع حبيبتي".

وتعد زوجةمحمود تريزيجيه ، من السيدات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص زوجة محمود تريزيجيه، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.

وفاز المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، بجائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور، عن شهر أكتوبر الماضي بعد ظهوره اللافت للأنظار لدى مشاركته ضمن منافسات بطولة الدورى التركي.

وحصل تريزيجيه على الجائزة نظير أدائه المتميز مع الفريق، قبل توقف المسابقات بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022.