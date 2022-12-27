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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

القضاء ينظر اليوم جريمة "طفل المش "

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات الأقصر اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد حساني، في نجع العقاربة التابع لمدينة الطود،والتي اعترفت بارتكاب الواقعة مع سبق الإصرار والترصد، وتمثيلها الجريمة أمام النيابة ومباحث مديرية الأمن.

تفاصيل القضية 

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، إخطارًا بعثور أهالي نجع العقاربة بالطود على جثمان الطفل إبراهيم سيد حساني، 5 أعوام، مقتولاً وموضوعًا في برميل مخصص لـ«المش»، فى منزل خال الطفل، وذلك بعد 5 أيام من البحث عنه في كل أرجاء البلدة والبلاد المجاورة.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لفحصها من الطب الشرعي وتسليم الطفل لذويه، كما تم ضبط زوجة خال الطفل للاشتباه فى كونها وراء جريمة خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من مباحث الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق..التى أحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة القتل . 

 

جريمة الاقصر طفل المش

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