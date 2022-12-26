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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسمة وهبة: حديث السيسي اليوم اتسم بالصراحة وفتح أمام المصريين "شباك الأمل"

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، كان يرد ردا عمليا على كل شائعات الخراب وكل هجمات التشكيك في الاقتصاد المصري والتي لن ننتهي منها.

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وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "لا يوجد رد أقوى من الرد على أرض الواقع، حيث نفتتح مشروعا اقتصاديا جديدا حتى نؤكد لكل المشككين أن الدولة مستمرة في خطتها التنموية لإصلاح الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر اليوم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش".

 

افتتاح مشروعات جديدة

 

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن : "وإذا كان افتتاح مشروعات جديدة يطمئننا إلى أنّ الدولة المصرية تمتلك القدرة على البناء والاستمرار في خطتها التنموية، فإن كلام الرئيس السيسي يعلمنا أكثر ويفتح أمامنا شباك الأمل وسط ما يعيشه العالم في هذه الآونة، الرئيس تحدث بمنتهى الصراحة عن الأسعار".

 

 

بسمة وهبة الإقتصاد المصرى عبدالفتاح السيسي الغازات الطبية الصناعات الكيماوية

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