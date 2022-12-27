أهداف اتحاد الكتاب وفقا للقانون.. اعرفها

نص القانون رقم 65 لسنة 1975 بـ إنشاء اتحاد الكتاب، على أن تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب"، ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة.

ووفقا للمادة (2) يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.

أهداف اتحاد الكتاب

يهدف اتحاد الكتاب وفقا للقانون، ما يلي:

- العمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكري فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية.

- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية.

- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربي.

- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري فى الآداب.

- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.

-الإسهام فى ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية.

- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية العصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية.

- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة فى نشر مؤلفاتهم فى الداخل والخارج.

- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه.

- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب فى الداخل والخارج.