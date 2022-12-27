بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

فارقت البلوجر الشهيرة «شهد العنزي» الحياة تاركة متابعيها في حالة من الحزن على مصابها، حيث روت أختها تفاصيل لحظاتها الأخيرة والمرض الذي أنهى حياتها.

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته شقيقتها «جود العنزي»، كانت شهد العنزي تعاني من الربو، وقد ساءت حالتها في الآونة الأخيرة مما تسبب في وفاتها.

آخر لحظات شهد العنزي

عانت شهد العنزي من مياه على الرئة، وهو أمر لم يتم اكتشافه إلا بعد فوات الأوان، مما أدى إلى تدهور حالتها وعلى إثره، تم نقلها إلى المستشفى.

تحكي أختها في ألم: "توقف تنفس شهد ثم توقف القلب"، والمؤسف أنه بعد نقلها إلى المستشفى تبين أنها متوفاة منذ 6 دقائق.

حاول الأطباء إنعاشها 3 مرات، لكنها دخلت في غيبوبة لعدة أيام بعد الإنعاش ثم فارقت الحياة.

كانت جود العنزي قد شاركت عدد كبير من المنشورات والتغريدات تطلب من المتابعين الدعاء لشقيقتها «شهد»، وبعد وفاتها أعلنت عبر حسابها على سناب شات “أختي ماتت”.