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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انتهي الدرس يا غبي.. مرتضى منصور يثير الجدل برسالة غامضة| تفاصيل

صدى البلد

نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

 

وكتب مرتضى منصور " بعد قليل حوار المستشار مرتضي منصور كامل عقب نهاية مباراة المقاولين ."انتهي الدرس ياغبي " . 

 

ويذكر ان حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة عاجلة لجماهير الاتحاد السكندري عقب أحداث سقوط جزء من المدرج الخاص بجماهير زعيم الثغر  خلال كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة بين الأهلي والاتحاد.

وقال مرتضي منصور في بيان له :" المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم الذي شهدته مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في بطولة سوبر السلة بعد سقوط جزء من مدرج الصالة المغطاة التي استضافت اللقاء.قم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

مصر الأهلى مرتضى منصور الزمالك وزير الشباب والرياضة

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