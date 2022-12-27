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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإنتهاء من تصوير فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن

بيومي فواد
بيومي فواد

انتهى المخرج شريف محسن وشركته Victoria Film من تصوير الفيلم الروائي الطويل "الصف الأخير"، ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد في مصر والعالم العربي.

وتدور قصة الفيلم حول شاب ساذج ينظر للحياة نظرة أحادية البعد، ولكنه يذهب في رحلة تقلب أفكاره ومعتقداته رأسًا على عقب.

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، وتيام قمر ويشاركهما محمد عبد العظيم، ياسر الطوبجي، أمجد عابد والوجه الجديد نورا عبد الرحمن، الفيلم من تأليف شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن وإنتاج Victoria Film.

Victoria Film هي شركة إنتاج متكاملة ومتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام، تأسست عام 2017 على يد المخرج والمنتج شريف محسن، وتهدف الشركة لتقديم أعمال متميزة وفريدة ومبتكرة تعكس الزاوية الفنية المختلفة للحياة، وذلك مع الموازنة بين الجودة والمحتوى، وفي عام 2019.

وأنتجت الشركة أولى أعمالها وهو الفيلم القصير "أزرق مش قاتم" الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام 2022 شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام 2020 أنتجت الفيلم الروائي الطويل "يوم في القاهرة"، والفيلم الوثائقي "صدى صوت" الذي يعرض حرب غزة التي دامت 11 يوم، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام قصيرة

بيومي فؤاد مصر عام 2020 2021 عام 2021 مهرجان روتردام الفيلم القصير أزرق مش قاتم

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