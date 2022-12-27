جرام الذهب يتراجع 110 جنيهات خلال 24 ساعة.. وسعر عيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، بجانب تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية بين الصين وتايوان.



وارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار منذ انخفاضه في أواخر سبتمبر الماضي، بفعل التوقعات بإبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع الدولار، وعزز من جاذبية الذهب.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1809 دولارات.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1772 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1329 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1034 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 12400 جنيه.



وأشار، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1550 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1798 دولارًا، واختتمت عند نفس المستوى.

أسعار الذهب في مصر

وهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

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أسعار الذهب في محلات الصاغة

لعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1560 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

ولعل سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

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أسعار الذهب اليوم في مصر



أسعار المعدن الثمين خاصة عيار 21، محل بحث الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21



وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1560 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,783 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1530 جنيهًا للبيع و 1560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,337 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,040 جنيها



سعر الجنيه الذهب



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 12,480 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24



بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,798 دولارا.