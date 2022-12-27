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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 27-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب في الكويت استقرارً كبيراً ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

الذهب اليوم في الكويت
 

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 15.52 دينار كويتي  .

وبلغ سعر عيار 24  حوالي 17.73 دينار.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 16.25 دينار كويتي.

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سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 13.30 دينار كويتي.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي  10.34 دينار كويتي.

الذهب

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سعر الذهب اليوم في الكويت

 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 124.13 دينار كويتي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 551.47 دينار كويتي.

فيما سجل سعر كيلو الذهب حوالي 17,732 دينار كويتي.


أسعار الذهب اليوم في الكويت



تعد  أسعار الذهب اليوم في الكويت معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.


وأسعار الذهب اليوم في الكويت بصفة عامة تهم المستثمرين في الكويت نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في الكويت او بباقي الدول العربية.

 

أسعار الذهب في مصر

 

وهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

 

ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

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