السفيرة مشيرة خطاب لطلاب الجامعات: إنتوا كريمة المجتمع

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، وذلك بقاعة المحلاوى بكلية الطب فى تمام العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يستضيف خلالها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان جامعة عين شمس صرح علمي عظيم مؤكدة ان أول الحقوق هو حق الكرامة ونحن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتفق مع اصالتنا وتاريخنا وثقافتنا

وأكدت خلال كلمتها في ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية وإلتزام قانوني على الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام واجب لكل مصري ومصرية دون تمييز مما يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير.

واشارت السفيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان طلاب الجامعات هم اهم فئة في المجتمع.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة ، و الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان

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