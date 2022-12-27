اليوم.. جامعة عين شمس تناقش "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، وذلك اليوم الموافق ٢٧ من الشهر الجارى بقاعة المحلاوى بكلية الطب فى تمام العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يستضيف خلالها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

قام بتنسيق الندوة أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة ، و أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان