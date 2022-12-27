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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ماذا قال الدكتور رضا حجازي لطمأنة طلاب الثانوية العامة؟... إرشادات التعامل مع توابع الزلزال

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


المتيني لـ"صدى البلد": حالة "زراعة الرئة" الأولى من شخص حي مستقرة


قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن حالة المريضة التي خضعت لعملية زراعة رئة مستقرة ، مشيرا إلى أن الإخوة المتبرعين خرجوا من المستشفى ويقومون بزيارة أختهم في الرعاية المركزة.

 

ماتخافوش أنا دكتور امتحانات.. ماذا قال وزير التعليم لطمأنة طلاب الثانوية العامة؟

 

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم القلقين بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .


وزير التعليم العالى: يجب الإلتزام بالجودة خلال تفقد المنشآت الجديدة بجامعتي جنوب الوادي


تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المنشآت الجديدة بجامعتى جنوب الوادي الحكومية، وجنوب الوادي الأهلية، رافقه خلالها الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، و الدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر.

 

خبير يكشف أثر الاختبارات الإلكترونية للارتقاء بجودة التعليم العالي


أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات للتيسير على الطلاب، والاستفادة من معطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بعد.

 

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023

 

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها ، استعدادا لبدء تسجيل بيانات الطلاب في استمارة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

 


بعد زلزال مدينة الطور اليوم.. هل تتعرض مصر لموجات تسونامي؟.. تفاصيل


شهدت مصر في الأونة الأخيرة حدوث عدة زلازل من بينها هزة أرضية عنيفة " زلزال " أصابت المصريين مع الساعات الأولى مع بداية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، حيث أصابتهم حالة من الخوف والفزع، وشعر عدد كبير من المصريين خاصة في محافظات الصعيد بحدوث زلزال أصابهم بخوف ورعب شديد، وكان الزلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، وبدأ الجميع يحذر من أن توابع للزلال قد تعود بصورة أكبر.


سنة خاف فيها المصريون| حصاد زلازل عام 2022


شهد عام 2022 منذ بدايته الكثير من الظواهر الطبيعية والفلكية التي حدثت بصورة متكررة عن السنوات الماضية ، حيث لم نشهد حدوث مثل هذه الظواهر بشكل متكرر ودائم إلا في هذا العام ، خاصة تكرار الزلازل بصورة ملحوظة .


بعد التأكيد على احتمالية حدوث توابع.. إرشادات التعامل مع الزلزال


ضربت هزة أرضية عنيفة "زلزال" أصابت المصريين مع الساعات الأولى مع بداية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، بحالة من الخوف والفزع، حيث شعر عدد كبير من المصريين خاصة في محافظات الصعيد بحدوث زلزال أصابهم بخوف ورعب شديد، وكان الزلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر، فما بدأ الجميع يحذر من أن توابع للزلال قد تتطرق تعود بصورة أكبر.


خطاب رسمي من التعليم لتفعيل عودة البوكليت في امتحانات الأول والثاني الثانوي


تلقت مديريات التربية والتعليم ، مخاطبة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتأكيد على تفعيل قرار عودة البوكليت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 .

 

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