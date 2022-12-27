بشرى: دار القوة الناعمة للمسنين مشروع مهم لكبار الفنانين

عبرت الفنانة بشرى عن سعادتها بافتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من الفنانين، اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من زملائها الفنانين ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وقالت بشرى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: سعيدة بهذا الإنجاز الذى قامت به نقابة المهن التمثيلية ، خاصة وأنه مشروع فى غاية الأهمية لكبار الفنانين .

واستكملت بشرى حديثها: لابد من توجيه جزيل الشكر إلى دولة الإمارات العربية وإمارة الشارقة على تمويل المشروع.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور افتتاح دار القوة الناعمة التابعة لنقابة المهن التمثيلية، الذى يقام حالياً.

وتواجد كل من بشرى ورانيا فريد شوقي وأنوشكا ودنيا عبد العزيز وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وعبير صبري ونهال عنبر، وكل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود المقرر تكريمهما.

دار القوة الناعمة تم افتتاحها بمدينة 6 أكتوبر، بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي، ونائب سفير الإمارات، ونخبة كبيرة من فناني مصر.