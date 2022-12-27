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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستقبل أسعار الذهب بعد الانخفاض الملحوظ.. الشعبة تزف بشرى سارة

سعر جرم الذهب
سعر جرم الذهب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الإقبال على شراء الذهب مع انخفاض سعر الدولار، وحدوث حالة من هدوء الأسعار في المعدن الأصفر.

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وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك هدوءًا نسبيًا في أسعار الذهب؛ وبدأت حركة الشراء في الزيادة.

 

وأضاف  هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفع بقيمة 25 دولارًا، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يدعو لخوف المواطنين من الإقبال على الشراء؛ عكس الإقبال الكبير عند ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

 

سعر جرام الذهب

 

وأوضح  هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تخطى 1650 جنيهًا، لافتًا إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

 

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