نقيب الموسيقيين عن واقعة رقص شيرين عبد الوهاب: أنا مالي.. فيديو

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه تلقى اتصال من أحد الصحفيين يقول له "نريد رد منك على ما فعلته شيرين عبد الوهاب، ورقصها مع زوجها حسام حبيب".

وأضاف نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه قال لـ المتصل "أنا مالي.. أنا مالي".

وقال: “أبتعد عن الميديا فى الفترة الأخيرة، بسبب المشكلات الكثيرة، وقبل كده حد يطلب منى أعلق على فنانة مطلقة”.

وعرضت قناة العربية تقرير فيديو عن رقص المطربة شيرين عبد الوهاب، فى أحد الأماكن أثناء تواجدها مع زوجها حسام حبيب ومجموعة من الأصدقاء.

وظهر فى الفيديو الذى عرض على العربية تواجد فتاة صغيرة بجوار حسام حبيب، وشيرين عبد الوهاب، وتبين من الفيديو أن هذه الطفلة هى ابنة شيرين عبد الوهاب.

ورقصت شيرين بطريقة غريبة، أمام حسام والأصدقاء، وظلت ابنة شيرين صامتة ولا تتحرك، ولا تصفق مثل باقى الحضور.

وعرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "من جديد شيرين عبد الوهاب ترقص مع حسام حبيب، فى لقطة عفوية" وظهر بجوار حسام حبيب الفتاة الصغيرة.

وجاء فى الفيديو أن شيرين كانت متواجدة مع أصدقاء لها، ومعها زوجها حسام حبيب، وكانت ترقص على أغنية لها.

وقال أحد الأصدقاء المتواجدين مع شيرين :" صفقوا لـ شيرين.. يلا يا شيرين، وقامت شيرين بالرقص أمام زوجها، وهى فى حالة سعادة عالية".

وتابع الفيديو أن شيرين عبدالوهاب ظهرت في ملهي ليلي في لبنان مع زوجها حسام حبيب وابنتها وهي في حالة كبيرة من السعادة.

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي ترقص علي أغنيتها "اه يا ليل" وزوجها حسام حبيب يجلس بجوارها وسط تفاعل كبير وهتافات من الحاضرين معها في نفس المكان.

وفى وقت سابق من هذا العام ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو قصير تداوله نشطاء السوشيال ميديا، من حفل خاص وساهر الليلة في مدينة الإسكندرية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، ترقص في الفيديو على نغمات أغنية المترو، مع شاب لم يتم الكشف عن هويته، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع بين جمهور ومحبي شيرين.

الحفل التي حضرته شيرين عبد الوهاب، جمع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان إلهام شاهين، وشقيقها الفنان أمير شاهين.