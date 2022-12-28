أستاذ علوم سياسية: العالم يعيش مرحلة من اللا يقين

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يعيش مرحلة من اللا يقين منذ عامين، والعام المقبل سيشهد أيضًا قدر كبير من اللايقين، مشيرًا إلى أن عام 2023 سيشهد امتداد للكثير من الأزمات خاصة الأزمة الروسية، وأي قدر من التهدئة، فسيكون في اطار الاستعداد لمعركة كبير، ومن الارجح أن يحدث تصعيد في هذه الأزمة، خاصة أن كل طرف يرى أن لديه القدرة على الوصول إلى كل ما يريد من خلال الحرب، وقبل الوصول إلى طاولة المفاوضات.



وتابع "كمال"، خلال حواره على فضائية "ten"، أن العام المقبل سيشهد أيضًا استمرار التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، رغم حدوث قدر من التوافق بين أمريكا والصين في بعض القضايا، لافتَا إلى أنه لا يعتقد حدوث غزو صيني إلى تايوان، والوصول إلى صراع حافة الهاوية.



وأشار إلى أن أثار الحرب الروسية الأوكرانية ستظل مستمرة العام المقبل، خاصة على المستوى الاقتصادي، فالعالم يشهد ارتفاع أسعار بصورة لم تحدث من قبل، وهناك حيرة من الاقتصاديين في كيفية التعامل مع هذه الأزمة.



ولفت إلى أن سعر الفائدة في أمريكا قبل الحرب الروسية كان أقل من 1%، ومع نهاية العام وصل لـ4.5 %، ورغم ذلك التضخم مستمر، متوقعًا استمرار موجة اليمين المتطرف في الغرب، بعد ظهوره في إيطاليا، مع ضعف فكرة المشروع الأوروبي، والعودة للتركيز على الدولة الوطنية







