الظروف صعبة.. أول تعليق من ميدو على مواجهة الزمالك تحت قيادته

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي عن مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك فريق كبير، ونعرفه جيدا، وأعد جمهور الإسماعيلي، في تلك المواجهة سترون لاعبين حافظين أدوارهم بشكل مميز في الملعب وملتزمين بشكل كامل".



أضاف: "ما أضمنه لجمهور الإسماعيلي، أنهم سيجدون لاعبين ملتزمين في مباراة الزمالك أما النتيجة فهي رزق، يأتي وفقا للإخلاص والعمل والاجتهاد".



وعن الفارق بين الولاية الأولى والثانية قال: "في ولايتي الأولى كان هناك وقت أكبر للتحضير لكننا قبلنا المهمة في الوقت الحالي ونعلم أن الظروف صعبة وجزء من عملنا التأقلم مع تلك الظروف".

