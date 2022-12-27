محامي كهربا يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

أكد التونسي علي عباس محامي كهربا لاعب الأهلي أن اللاعب من حقه المشاركة مع الفريق بعد يوم 11 يناير.

وأضاف عباس في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الزمالك لا يمكنه المطالبة بأي شيء أو التقدم بشكوى جديدة ضد كهربا إلا بعد يوم 11 يناير".

فيفا لم يحدد قيمة المبلغ

وواصل: "فيفا لم يحدد قيمة المبلغ الذي سيدفعه كهربا وهو بالتضامن مع نادي أفيش البرتغالي".

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.