ختام المنظومة الزراعية للفرق الدراسية بكلية العلوم البيئية جامعة العريش





نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، ختام المنظومة الزراعية للفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة "الشعبة العامة وشعب الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني"تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وقد شهد الدكتور/ هاني العلاقمي عميد الكلية ختام المنظومة الزراعية، و أثنى عميد الكلية، على مجهود الطلاب وبصمتهم الواضحة، وخاصة في رفع كفاءة المزرعة الطلابية، واشاد بسلوكهم وتميزهم خلال الزيارات العلمية.

النسخة النهائية

وقدم أعضاء المنظومات الزراعية، العروض النهائية المتنوعة، وتقديم النسخة النهائية من الدراسة الحقلية، وكذلك عرض جميع الأنشطة التي تمت خلال الفصل الأول من العام الدراسي .

وفي النهاية الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المنسقين تقديرا لجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول وهم:

دكتورة/ نيرمين سعيد منسق الفرقة الأولى

دكتورة/ نورين الشريف منسق الفرقة الثانية

دكتورة/ سالي أحمد منسق الفرقة الثالثة شعبة عامة

دكتورة/سونيا عطية منسق الفرقة الثالثة إنتاج نباتي

دكتور/ محمود عبدالغفار منسق الفرقة الثالثة إنتاج حيواني

كما تم خلال الحفل تكريم الهيئة المعاونة والطلاب المتميزين من الفرق الدراسية المختلفة، وفي لفتة طيبة قامت الدكتورة نورين الشريف وطلاب الفرقة الثانية بتكريم الدكتور إيمان السراج المشرف العلمي للمنظومة تقديرا لمجهوداتها معهم خلال التيرم.

حضر الحفل الختامي كل من:

الدكتور / هاني سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،و منسقي المنظومات والمشرفين العلميين وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.