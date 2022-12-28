أوقاف الإسكندرية: لا تهاون مع المقصرين أيًا كان موقعهم

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، جولة مرورية، شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوالها ومدى جاهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

وخلال الزيارة، قال عبدالرازق إن مهمتنا هي إعداد بيوت الله عز وجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه أو عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عز وجل عن أعمالنا هل اتقنها أم كنا مقصرين فيها.

وتفقد عبدالرازق أثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها وما يبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات أو مياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبة له حفاظا على المساجد والمترددين عليها، مشيدا بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع والكفور والعزب.

جدير بالذكر أن جولات فضيلته شملت نجع السراحنة ونجع الهوارية ونجع القاسمية و صلى المغرب بمسجد الفتح بنجع هواره.

وواصل فضيلته مسيرته وجولته المرورية بمدينة برج العرب، حتى اختتمها بحضور اليوم الثالث من فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لإلقاء محاضرة دينيه تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرزاق" بحضور كل من أ.د محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية "محاضراً"، والشيخ سامي محمود الفقي "قارئاً"، والشيخ أحمد يحيى عبد النعيم "مبتهلاً".

تأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة للنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للمجتمع ككل ولإحداث حراك توعوي لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.