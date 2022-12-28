عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: لا تهاون مع المقصرين أيًا كان موقعهم

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية في جولة مرورية ببرج العرب

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، جولة مرورية، شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوالها ومدى جاهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن. 

وخلال الزيارة، قال عبدالرازق إن مهمتنا هي إعداد بيوت الله عز وجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه أو عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عز وجل عن أعمالنا هل اتقنها أم كنا مقصرين فيها.

محافظ الإسكندرية يزور مصابًا من جماهير الاتحاد في مباراة سوبر السلة

أهم أحداث الإسكندرية.. انهيار عقار كامل بسبب الأمطار .. والمحافظة تعين 5214 شاباً منهم 145 قادرون باختلاف

وتفقد عبدالرازق أثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها وما يبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات أو مياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبة له حفاظا على المساجد والمترددين عليها، مشيدا بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع والكفور والعزب.

جدير بالذكر أن جولات فضيلته شملت نجع السراحنة ونجع الهوارية ونجع القاسمية و صلى المغرب بمسجد الفتح بنجع هواره.

وواصل فضيلته مسيرته وجولته المرورية بمدينة برج العرب، حتى اختتمها بحضور اليوم الثالث من فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لإلقاء محاضرة دينيه تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرزاق" بحضور كل من  أ.د محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية "محاضراً"، والشيخ سامي محمود الفقي "قارئاً"، والشيخ أحمد يحيى عبد النعيم "مبتهلاً".

تأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة للنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للمجتمع ككل ولإحداث حراك توعوي لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

آخر وقت لقيام الليل وهل يجوز أداء الوتر أولا .. الإفتاء توضح

شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

كيف تقسم ذبيحة العقيقة.. وهل يشترط إطعام الفقير منها.. الإفتاء ترد

إلزام المقبلين على الزواج بـ تحليل المخدرات.. مشروع قانون بالبرلمان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البرتقال يوميا؟

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ