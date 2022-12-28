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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هواوي تدخل إنتاج السيارات بـ 15 مليون سنويا

صدى البلد

أبرمت شركات مرسيدس بنز و أودي و BMW و بورشه وسوبارو ورينو و لامبورجيني وبنتلي صفقات مع هواوي للحصول على براءات اختراع تقنية، وتتوقع هواوي أن تقنيتها ستكون موجودة الآن داخل 15 مليونًا من 70 مليون سيارة منتجة عالميًا.

هواوي تدخل انتاج السيارات بـ 15 مليون سيارة سنوياً 

ومن المقرر أن تحصل شركة الإلكترونيات الصينية المثيرة للجدل "هواوي" على أموال طائلة من شركات صناعة السيارات التي تسعى إلى ترخيص تقنيتها، وذلك وذلك في ظل العديد من انتهاكات الأمن السيبراني واتهامات التجسس التي أحاطت بالشركة خلال السنوات الماضية.

هواوي تدخل انتاج السيارات بـ 15 مليون سيارة سنوياً 

لا تزال هواوي تكافح العقوبات الأمريكية التي أثرت على أعمال الهواتف الذكية وتطوير أشباه الموصلات الداخلية، التعامل مع الشركات الأخرى للحصول على ترخيص براءات الاختراع لا يساعد هواوي فقط في تحقيق الإيرادات التي هي في أشد الحاجة إليها، ولكنه يسمح للشركة بمواصلة التعامل مع الكيانات والأسواق الأجنبية بما في ذلك الكيانات والأسواق الأمريكية. 

 

بينما تمنع ضوابط التصدير هواوي من العمل مع العديد من الموردين العالميين، فإن براءات الاختراع الخاصة بهم لا تخضع لمثل هذه القيود، وفي حديثه إلى Nikkei Asia ، قال آلان فان ، الرئيس العالمي لإدارة الملكية الفكرية في هواوي، "لدينا أيضًا تعاملات مع شركات أمريكية بشأن صفقات الترخيص المتبادل، وضوابط التصدير ليست عاملاً على الإطلاق.

هواوي تدخل انتاج السيارات بـ 15 مليون سيارة سنوياً 

لم يكن صانعو السيارات الوحيدين الذين يبرمون اتفاقيات مع هواوي، حيث وقعت شركة التكنولوجيا 20 براءة اختراع جديدة أو ممتدة في عام 2022 ، تغطي تقنيات الهواتف الذكية والمركبات المتصلة والإنترنت.

 

تواصل هواوي في الوقت نفسه توسيع عملياتها الخاصة بالسيارات، مع مشروع Avatrالمشترك للشركة مع شركة صناعة البطاريات CATL التي تقدم نماذج للمستهلكين الصينيين، وتتواجد تقنيات هواوي أيضًا في السيارات المحلية الأخرى، في حين يقال إن قسم القيادة الذاتية الخاص بهم يحقق نجاحًا رائعًا، ويخطو خطوات كبيرة نحو تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

 

عندما سئل متحدث باسم أودي عن الموضوع من قبل Nikkei Asia ، قال إن شركة صناعة السيارات "تحترم الملكية الفكرية لأطراف ثالثة ومستعدة لأخذ التراخيص إذا كانت هذه التراخيص ضرورية ومتاحة للامتثال للقانون".

هواوي أودي BMW بورشه لامبورجيني

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