هل عليك استبدال بطارية هاتفك الآيفون؟ .. اعرف من هذه العلامات

يواجه مستخدمو هواتف آيفون عددًا من المشكلات الخاصة بالبطارية وأدائها منها بطء ملحوظ عند الشحن، أو الحفاظ على الشحن طوال اليوم، وحتى إغلاق هواتفهم بشكل غير متوقع ، حيث قد يكون السبب مشكلة في صحة البطارية، لأن جميع البطاريات تتأثر بمرور الوقت ، ولكن هل يكفي التفكير في استبدال البطارية؟

وبحسب موقع CNET فإن هناك عددًا من الطرق التي يمكن بها التحقق من صحة هواتف بطارية آيفون، وكذلك إعدادات يجب تفعيلها لإطالة عمر البطارية، ونعرضها فيما يلي :

كيفية التحقق من صحة بطارية هواتف آيفون ؟

تصبح بطارية هواتف آيفون أقل فاعلية بمرور الوقت ، ولكن قد يكون لديك أيضًا بطارية معيبة في هاتفك الآيفون، وللتحقق بسرعة مما إذا كانت هناك مشكلة في صحة البطارية ، انتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية والشحن.

وإذا كنت تقوم بتشغيل أي شيء أقل من iOS 16.1 ، فسيظهر الأخير على أنه Battery Health فقط.

وفي الجزء العلوي ، سترى السعة القصوى لبطاريتك ، والتي يجب أن تكون 100% إذا كان لديك هاتف آيفون جديد أو حتى 90 % إذا لم يكن جديدا.

ومع ذلك ، فإن ما تريد إلقاء نظرة عليه هو القدرة على أقصى أداء Peak Performance حيث إذا رأيت أن بطاريتك تدعمه حاليًا ، فلن تواجه أي مشكلات معترف بها للبطارية ولن تحتاج إلى استبدال.

ماذا يمكنك القيام به لإطالة عمر بطارية هواتف آيفون ؟



كلما زادت سرعة استخدامك للبطارية اليومية ، كلما انخفض العمر الإجمالي للبطارية بشكل أسرع ، لذلك إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها ، ووفقًا لشركة آبل :

قم بتثبيت أحدث البرامج المتاحة.

اضبط سطوع الشاشة (يدويًا أو تلقائيًا) حسب الحاجة.

استخدم Wi-Fi عند توفره.

قم بتمكين وضع الطاقة المنخفضة حسب الحاجة.

قم بإيقاف تشغيل تحديث التطبيقات في الخلفية (بشكل عام أو على أساس كل تطبيق).

قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع (بشكل عام أو على أساس كل تطبيق).

قم بإيقاف تشغيل "السماح بالإشعارات".

قم بتشغيل وضع الطائرة عند الاقتضاء.

عندما تقوم بشحن هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.