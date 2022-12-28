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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ذكرى ميلاده .. محطات في حياة أسطورة الكوميديا عبد المنعم مدبولي

أسطورة الكوميديا
أسطورة الكوميديا عبد المنعم مدبولي

تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الكبير الكوميدي عبد المنعم مدبولي، ونرصد في السطور التالية أهم المحطات في حياة الكوميدي الراحل عبد المنعم مدبولي.

نشأة الفنان عبد المنعم مدبولي

ولد عبد المنعم مدبولي حسن، في يوم 28 ديسمبر 1921 بحي باب الشعرية، في محافظة القاهرة، يتيماً فقيراً، ظهرت لديه موهبة التمثيل في عمر المرحلة الابتدائية، وتم اختياره لقيادة الفرقة المسرحية بالمدرسة، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وأصبح مدرساً في قسم “النحت” بالكلية.

مشواره الفني

استمر مشوار مدبولي الفني 50 عاماً، واستمر مدرساً في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات في عز شهرته ومجده، واكتشف الكثير من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، التحق مدبولي بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلماً، 120 مسرحية، و 30 مسلسلا.

تميز عبد المنعم مدبولي بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكّل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائي تمثيلي عجز عن تكراره الممثلون الحاليون.

شارك مدبولي في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة تحمل اسم المسرح الحر عام 1952.. ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر: «الأرض الثائرة»، «حسبة برما»، «الرضا السامي»، «خايف أتجوز»، «مراتي بنت جن»، «مراتي نمرة 11»، «كوكتيل العجائب».

انضم مدبولي بعد ذلك إلى فرقة التليفزيون المسرحية والتي كان يترأسها السيد بدير، بعدها تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أكثر من أربعة عروض منها: «جلفدان هانم»، «أنا وهو وهي»، «دسوقي أفندي»، «مطرب العواصف»، «أصل وصورة»، «حلمك ياشيخ علام». المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، جفلدان هانم، وسط البلد. كما اخرج لفرقة إسماعيل ياسين عملين هما: 3 فرخات وديك، وأنا وأخويا وأخويا.

التمثيل والإخراج

شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً ومنها: «السكرتير الفني» بطولة كل من الفنان فؤاد المهندس وشويكار، و«المغناطيس»، «الناس اللي تحت»، «بين القصرين»، «زقاق المدق»، “ريا وسكينة”

أما بالنسبة للسينما فقد بدأها في وقت متأخر حيث شهد عام 1958 أول فيلم لمدبولي وهو “أيامي السعيدة”، ومن أهم الأدوار التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما فكانت للشخصيات التي لعبها في أفلام مثل: «الحفيد ـ مولد يا دنيا ـ إحنا بتوع الأتوبيس».

تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون.

وفاته

بعد غيبوبة طويلة للغاية، توفي مدبولي صباح يوم الأحد 9 يوليو عام 2006 عن عمر ناهز الـ84 بمستشفى المقاولون العرب على إثر التهاب رئوي حاد وقصور شديد بعضلة القلب.. وشُيّعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر ودُفن بمقابر البساتين.

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