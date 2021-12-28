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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اكتشف عادل إمام وسر لقب مدبوليزم.. معلومات جديدة عن الراحل عبد المنعم مدبولي

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي الذي يعد مثل أعلى والأب الروحي للكثير من نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، وقدم خلال مشواره أكثر من 200 عمل فني متنوع. 

محطات في حياة عبد المنعم مدبولي 

ولد عبد المنعم مدبولي في 28 ديسمبر 1921 في حي باب الشعرية، ما أثر في مشواره الفني، وأظهر علامات موهبته الفنية منذ الطفولة، واستمر في استعراضها أثناء دراسته في المدرسة الثانوية الصناعية.

التحق عبد المنعم مدبولي بالمعهد العالي للتمثيل، ثم عدد من الفرق المسرحية منها جورج أبيض وفاطمة رشدي، ثم فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات وشهدت انطلاقته الفنية. 

قدم عبد المنعم مدبولي العديد من المسرحيات خلال مشواره الفني، وأسس فرقة "المسرح الحر" عام 1952، ثم انضم لمسرح التلفزيون تحت رئاسة السيد بدير. 

اشتهر بأسلوب خاص في الكوميديا، وأطلق عليه النقاد لقب "مدبوليزم" لوصف أسلوبه الخاص في التأليف والإخراج المسرحي والتمثيل، وكان يتلقى من خلال العديد من الانتقادات. 

وقال عبد المنعم مدبولي في لقاء تلفزيوني له، إنه من اكتشف الفنان عادل إمام عندما كان يبحث عن شخص يقدم دور محامي في إحدى مسرحيات فرقته يكون شكله "معضم وغلبان". 

وأوضح أن عادل إمام رفض تقديم الكوميديا في البداية، وأنه كان يحصل على العديد من الجوائز في الأعمال التراجيدية في المسرح الجامعي، ولكن عندما لاقى إعجابا من الحاضرين للبروفات وافق على تقديم الدور وهو ما فتح له الطريق. 

أخرج عبد المنعم مدبولي العديد من المسرحيات منها "أنا وهو وهي"، "مطرب العواصف"، "المفتش العام"، وكان انضمامه إلى السينما نقلة مختلفة في مشواره. 

كان أول أفلامه هو "أيامي السعيدة" عام 1985، ثم توالت الأعمال التي اشترك فيها مع نجوم كبار منها "مطاردة غرامية". 

من أبرز محطات الراحل عبد المنعم مدبولي كان فيلم الحفيد الذي قام ببطولته مع عدد كبير من النجوم على رأسهم الراحلة كريمة مختار، ومازال يتمتع بمكانة مختلفة لدى الجمهور حتى اليوم. 

شارك في آخر أيامه في العديد من الأفلام بدور ضيف شرف منها فيلم أريد خلعا مع أشرف عبد الباقي، وعايز حقي مع هاني رمزي.

عبد المنعم مدبولي مدبوليزم عادل إمام مدرسة المشاغبين الحفيد

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