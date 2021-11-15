ربع دستة أشرار.. حكاية سيارة جيب تاريخية

«هو إحنا يا فندم يجي من ورانا خير.. ده إحنا ناس آخر إجرام، ماهو لو كان انقتل ببوكسين معلهش.. لكن ينقتل ببوكس واحد وفي عربية درجة تالتة " عصابة أماتت المُشاهد من كثرة الضحك وليس من إجرامها، شخصان استطاعا أن يطبقا المعنى الحرفي للجريمة الضاحكة، بالطبع تعرفت عليهم إنهما عملاقي الكوميديا عبد المنعم مدبولي و فؤاد المهندس من فيلم " ربع دستة أشرار ".

فيلم ربع دستة أشرار

ذاع الخوف والذعر بين أهالي محافظة الفيوم والذي تسببت فيه عصابة البهجوري في المنطقة لكثرة جرائم السلب والنهب والاختطاف وعمليات السرقة بالإكراه التي يقومون بها، مما أثار بلبلة كبيرة بين الناس وخاصة في الوسط الصحفي لذا قامت الصحفية ليلى المستكاوي " شويكار “ بالذهاب إلى أرض المعركة لعمل تحقيق صحفي عن جرائم هذه العصابة، لتجد ما لم يحمد عقباه فقد قامت العصابة باختطافها، ولم يكن أمام البوليس سوى عمل خطة محكمة بالاستعانة بأفراد العصابة الكوميدية التائبة المكونة من شحاتة “ فؤاد المهندس “ و"حتحوت " عبد المنعم مدبولي "، ليخلصوا أهالي الفيوم من بطش عصابة البهجوري، ويعيدوا ليلى إلى أهلها سالمة.

فيلم ربع دستة أشرار

في بداية أحداث فيلم " ربع دستة أشرار " ظهرت عصابة البهجوري وهي تخطف الصحفية ليلى بواسطة السيارة ذات قوة الدفع الرباعية الأشهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي صُنعت كسيارة حرب في المقام الأول ولكنها عبرت تلك الحدود لتصبح أهم سيارة في الشوارع العالمية، وهي السيارة جيب ويليز الحربية JEEP WILLYS.

فيلم ربع دستة أشرار

أنتجت السيارة الحربية جيب ويليز JEEP WILLYS شركة صناعة السيارات الامريكية الشهيرة JEEP، التي تأسست إبان الحرب العالمية الثانية حينما أصدر الجيش الأمريكي بيانًا موجه للشركات الأمريكية بصناعة سيارة قوية وصلبة خفيفة وذات قوة دفع رباعية لتتمكن بسهولة ويسر في السير خلال الطرق الصحراوية الوعرة لتساعد الجيش في خوض الحرب العالمية الثانية، فكان باكورة إنتاج هذه الشركة الطراز ويليز الحربي WILLYS ، وقد ظلت JEEP تنتج هذا الطراز فقط لسنوات عدة بسبب نجاحه الكبير الذي حققه في السوق العالمية للسيارات.

فيلم ربع دستة أشرار

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صرح الرئيس الأمريكي آنذاك بأن الطراز ويليز الحربي JEEP WILLYS كان له دور كبير في في انتصار الجيش الأمريكي في الحرب حيث قال " بانه لولا شركة جيب لما كنا نجحنا في خوض هذه الحرب "، لتصبح السيارة جيب ويليز فيما بعد هي سيارة أفراد تنتشر وبكثرة في السوق العالمية للسيارات وتكتسب مكانة خاصة بها لدى عشاق امتلاك السيارات ذات قوة الدفع الرباعية.

فيلم ربع دستة أشرار

وكان قد استمد الطراز ويليز الحربي JEEP WILLYS، قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، ولأنها سيارة حرب في المقام الأول فقد أثبتت جدارتها خلال منافستها بالسوق العالمية للسيارات حينما أصبحت سيارة أفراد، فهي تعتبر من أهم السيارات ذات قوة الدفع الرباعية التي تم إنتاجها على مر التاريخ.

فيلم ربع دستة أشرار

يُذكر أنه كان قد شارك عملاقي الكوميديا فؤاد المهندس و عبد المنعم مدبولي بطولة فيلم ربع دستة أشرار، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " شويكار، نظيم شعراوي، سعيد صالح، عبدالله فرغلي، محمد صبيح، سلامة إلياس، عبد الغني النجدي، أحمد أباظة، علي جوهر، شريهان، الطوخي توفيق، سمير ولي الدين "، ومن تأليف الضيف أحمد، و سيناريو و حوار بكر الشرقاوي، و إخراج نجدي حافظ، وتم عرض فيلم ربع دستة أشرار لأول مرة بدور العرض السينمائية في 9 نوفمبر من العام 1970.