عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية: الأجواء شديدة البرودة وفرص لسقوط أمطار في بعض المناطق.. فيديو

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة خلال فترات الليل، كما أن الأجواء شديدة البرودة في بعض المناطق مع استمرار استقرار الأحوال الجوية.

txt

الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية .. فيديو

txt

أمطار وبرق ورعد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .. فيديو


وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط مرورا بشبه الجزيرة العربية وامتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبخاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط". 


وأوضحت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية لكنها كلها فرص أمطار خفيفة ستكون على فترات متقطعة من اليوم ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ونتيجة لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأرصاد سقوط امطار السواحل الشمالية درجات الحرارة الاحوال الجوية امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

ترشيحاتنا

اليونيسيف: السعودية تقدم خدمات إنسانية كبيرة للعالم

هونج كونج تطالب اليابان برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المباشرة

موقف الأزهر ودار الإفتاء من الطلاق الشفوي في القانون الجديد.. خاص

حصاد البترول 2022.. توسعات كبيرة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

سيأتي العوض.. كهربا في أحدث ظهور بعد تجديد الإيقاف

الحبس والغرامة 300 ألف جنيه تواجه شبكة دعارة بقلب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ