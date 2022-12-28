الأرصاد الجوية: الأجواء شديدة البرودة وفرص لسقوط أمطار في بعض المناطق.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة خلال فترات الليل، كما أن الأجواء شديدة البرودة في بعض المناطق مع استمرار استقرار الأحوال الجوية.



وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط مرورا بشبه الجزيرة العربية وامتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبخاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط".



وأوضحت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية لكنها كلها فرص أمطار خفيفة ستكون على فترات متقطعة من اليوم ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ونتيجة لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.