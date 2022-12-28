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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إطار الحرص علي متابعة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين...

تطوير قسم الأشعة وافتتاح وحدة المقطعية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان بالقاهرة وهو أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ورافقه خلال التفقد عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة .

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وأكد الوزير محمد صلاح، في البداية أن الهدف من هذه الزيارة هو الإطمئنان ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية التى يوفرها المركز الطبى للعاملين بوزارة الإنتاج الحربى وأسرهم وكذلك كافة المترددين على المركز الطبى من خارج الوزارة ، مشدداً علي ضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة لهم ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة أعلي  معايير الجودة  .

عقب ذلك قام الدكتور علاء الديب رئيس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي بإجراء عرض تقديمي عن المركز أشار خلاله إلي أن المركز مكون من عدد (7) أدوار تضم أقسام داخلية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية  فى تخصصات (الباطنة العامة ،الأطفـال ، المخ والأعصاب ، الرمــد ، الجراحة العامـة ، جراحة العظــام ، النساء والتوليد ، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة القلب والصـــدر ، جراحة المسالك البولية ، جراحة الأطفـال ، الأسنان وجراحة الوجه ، جراحة الأنف والأذن والحنجرة ) ، بالإضافة إلى أقسام خاصة تشمل ( الأطفال المبتسرين ، العمليات ، وحدة القسطرة والقلب ، العناية الفائقة للقلب CCU، الرعاية الحرجة ICU ، أمراض الحساسية والمناعة ، قياسات حركية الجهاز الهضمى )  ، وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمركز الطبى (250 سرير) وذلك فضلا عن عدد ( ٢٥) عيادة خارجية لجميع التخصصات الطبية .

كما إطلع الوزير " محمد صلاح" علي خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً والتي تهدف إلي الإرتقاء بالمستوي العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية بالمركز ، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى علي أن المركز الطبى يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلي المستوي الطبى الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرساله المنوط بها علي أكمل وجه تجاه كافة المترددين عليه.

وعقب العرض التقديمى حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على القيام بجولة تفقدية للمركز ، حيث قام سيادته بزيارة عدد من غرف المرضي للإطمئنان علي حالتهم الصحية وتوجيه الكلمات التشجيعية لهم لمساعدتهم علي تجاوز المحنة المرضية ، كما قام الوزير " محمد صلاح " بالمرور على قسم الاشعة بعد التطوير وإفتتاح وحدة الاشعة المقطعية ( 160 مقطع ) وذلك فى حضور السادة إستشاريين قسم الاشعة المتعاقدين من القوات المسلحة مع المركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى ، وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التطوير يستهدف خدمة العاملين بالإنتاج الحربى فى المقام الأول  .

خطة تطويرالمركز

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة محمد عيد بكر أنه  فى نهاية التفقد حرص الوزير " محمد صلاح" على عقد لقاء خاص مع عدد من العاملين بالمركز للإطمئنان على أوضاعهم المعيشية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة هذه المنشآة الطبية الحيوية ومساعدة كافة المترددين على المركز لتلقى الخدمة العلاجية  ، كما تم عقد مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي برئاسة المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى وذلك لإعتماد عدد من القرارات الخاصة بخطة تطويرالمركز.

حضر اللقاء المهندس / إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس / محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمهندس / محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية والدكتور / وليد عبد النافع رئيس قطاع الخدمات الطبية والمهندس / هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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وزير الدولة للإنتاج الحربي المركز الطبي التخصصي حلوان الخدمات الطبية الانتاج الحربى

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