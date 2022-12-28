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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حواجبها؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى  بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.

واستشهد «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة؟”، بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف - تعني إزالة شعر من الوجه - فقالت لها: إن كان لكِ زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي".

وأضاف أمين الفتوى: “أما عن غير المتزوجة فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها”؛ لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.

 

حكم تنظيف الحواجب ومعنى النمص

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

وأوضح «ممدوح» ،فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شييا، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.
 

حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة حكم تنظيف الحواجب تحديد حواجب المرأة النمص

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