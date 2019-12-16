هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الواصل بين الحاجبين؟ | الإفتاء ترد

حكم النمص وتنظيف الحاجبين



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم النمص، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أنه مكروه، وبعض الفقهاء يرون أنه حرام لأنه فيه تدليس على الناس لزيادة مهرها عند الزواج.



وأكد "جمعة" خلال أحد الدروس الدينية أن النمص إذا كان بإذن الزوج فيجوز للمرأة أن تفعله، وإذا كانت غير متزوجة فبالمعروف.



وأوضح المفتي السابق، أن هناك فرقًا بين نتف الحاجب وهذا ما يسمى بالنمص وهذا حرام.. أما تسوية الحاجب وإزالة الشعر الزائد به فهذا يجوز ولا مانع فيه.



وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.





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