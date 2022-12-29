بدون لحوم .. طريقة عمل المجدرة في البيت

المجدرة من الأطباق الرئيسية الإقتصادية و غير المكلفة، كما تتميز بمذاقها الشهي والمختلف ويمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المجدرة فيما يلي..

مقادير المجدرة



٢كوب عدس بجبة مسلوق

٢كوب أرز مصري

٢بصل مفروم

زيت نباتي

مرقة لحمة

٢ورق لورا

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

(الصلصة)

٦فص ثوم مفروم

٥٠٠مللي عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة

٤ملعقة كبيرة خل

2ملعقة صغيرة سكر

سمنة

كوب مرقة

٢ورق لورا

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ربع ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير المجدرة



يشوح البصل في الزيت مع ورق اللورا حتى يحصل على لون ذهبي ثم يضاف الأرز والتوابل كلها ماعدا الملح ويقلب ثم يضاف العدس ويقلب مع الخليط ثم يسقى بالمرقة ثم يوضع الملح وتترك المجدرة على النار حتى تنضج ثم توضع في طبق التقديم وتغطى بالصلصة ثم يوضع البصل المحمر على الوجه وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الصلصة)

يشوح الثوم في السمنة مع الكزبرة الجافة ثم تضاف الصلصة وتشوح ثم يضاف الخل والسكر وباقي التوابل ثم يوضع عصير الطماطم والمرقة وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتترك الصلصة حتى تتسبك على نار متوسطة ثم ترفع من على النار