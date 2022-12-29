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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم .. طريقة عمل المجدرة في البيت

المجدرة
المجدرة

المجدرة من الأطباق الرئيسية الإقتصادية و غير المكلفة، كما تتميز بمذاقها الشهي والمختلف ويمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المجدرة فيما يلي..

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مقادير المجدرة 


٢كوب عدس بجبة مسلوق
٢كوب أرز مصري
٢بصل مفروم
زيت نباتي
مرقة لحمة
٢ورق لورا
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
(الصلصة)
٦فص ثوم مفروم
٥٠٠مللي عصير طماطم
ملعقة كبيرة صلصة
٤ملعقة كبيرة خل
2ملعقة صغيرة سكر
سمنة
كوب مرقة
٢ورق لورا
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ربع ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير المجدرة


يشوح البصل في الزيت مع ورق اللورا حتى يحصل على لون ذهبي ثم يضاف الأرز والتوابل كلها ماعدا الملح ويقلب ثم يضاف العدس ويقلب مع الخليط ثم يسقى بالمرقة ثم يوضع الملح وتترك المجدرة على النار حتى تنضج ثم توضع في طبق التقديم وتغطى بالصلصة ثم يوضع البصل المحمر على الوجه وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الصلصة)
يشوح الثوم في السمنة مع الكزبرة الجافة ثم تضاف الصلصة وتشوح ثم يضاف الخل والسكر وباقي التوابل ثم يوضع عصير الطماطم والمرقة وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتترك الصلصة حتى تتسبك على نار متوسطة ثم ترفع من على النار

المجدرة مقادير المجدرة طريقة تحضير المجدرة الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل المجدرة

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