أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

في 16 ديسمبر، أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عن قلقه مما يعتقد أنه "على الأقل بدايات شراكة دفاعية كاملة" بين إيران وروسيا، وفق ما أوردت مجلة " بوليتن أوف ذا أتوميك ساينتسس" الأمريكية.

قبل أيام قليلة ، شن الجيش الروسي موجة هجمات من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في هجوم على كييف.

جاءت هذه التطورات بعد شهور من استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا ومناقشة عمليات نقل الصواريخ الإيرانية المحتملة إلى الجيش الروسي.

تشير التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن مجموعة فاجنر ، وهي شركة عسكرية روسية خاصة ، قد اشترت صواريخ مشاة وصواريخ من كوريا الشمالية، بعد عدة أشهر من قول المسؤولين الأمريكيين لأول مرة أن روسيا اقتربت من هذا البلد للحصول على ذخيرة.

وذكرت المجلة، إن التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري بين البلدان الثلاثة، أو ثلاثي الخطر العالمي في تجارة السلاح، والخاضعين للعقوبات وحظر توريد للأسلحة ليس ظاهرة جديدة، وإنما تفاقمها هو الخطر.

وبالتالي ، لم تكن التقارير الأخيرة عن شراء روسيا لمعدات عسكرية من إيران وكوريا الشمالية مفاجأة.

نظرًا لأن روسيا تواجه قيودًا متزايدة على اقتصادها والمشتريات العسكرية، فمن المرجح أن تواصل موسكو الاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها طهران وبيونج يانج، بالاعتماد على الأساليب الراسخة للتجارة غير المشروعة والتهرب من العقوبات.

شراكات متبادلة المنفعة

مع تعرض روسيا مرة أخرى للقيود التجارية والمالية الغربية المتوسعة، ستستفيد موسكو وبيونج يانج وطهران جميعًا من توثيق التعاون الاقتصادي.

إلى جانب بيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا، ورد أن إيران نشرت أفرادًا من الحرس الثوري لتدريب الجيش الروسي على استخدام الطائرات بدون طيار.

كما أشارت تقييمات المخابرات الأمريكية الأخيرة إلى أن إيران تستعد لشحن صواريخ فاتح -110 وزولفاجار الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.