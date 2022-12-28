صور تذكارية للسيسي مع ذوي الهمم بالاحتفال بإطلاق النسخة الرابعة "قادرون باختلاف"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مجموعة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالتقاط صورة تذكارية معهم خلال الاحتفال بإطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"

وحرص الرئيس السيسي، عقب انتهاء فقرة "إسأل الرئيس" ،على التقاط صورة تذكارية ثنائية مع كل واحد من المجموعة على مسرح الاحتفال بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط واتخذنا ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود تمكين ذوي الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.



وكلف الرئيس السيسي، في كلمته في ختام الاحتفال بانطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار "كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم"، ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم .



كما كلف الرئيس ، وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضوية وإتاحة استخدامها لذوي الهمم بكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان ممارسة الرياضة لهم وفقا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفعالية في أنشطة الكشافة والجوالة.



ووجه الرئيس وزارة الشباب والرياضة أيضا بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدينة وثقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم.



كما كلف الرئيس ، وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان وأن يتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا لضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكني.



وكلف الرئيس السيسي، وزارة الصحة بإتاحة كافة الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض.



كما كلف الرئيس السيسي وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري وأنفاق ومحطات المترو والمونوريل وإليها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم".



وكلف الرئيس وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معا لإطلاق "مبادرة رفقاء قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين بالاشتراك في هذه المبادرة.



ووجه الرئيس السيسي، وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لثقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل".



وقدم الرئيس السيسي، في مستهل كلمته ،التهنئة للشعب المصري ، وجميع أبنائه وبناته من النشء والشباب وخاصة ذوي القدرات والهمم، بحلول العام الجديد متمنيا أن ينعم الله "عز وجل"، على مصر وشعبها بالخير والنماء الدائمين.



وقال الرئيس "بكل صدق إنني أنتظر هذه المناسبة، عامًا بعد عام، لأشارك معكم هذا التقليد السنوي نستلهم منكم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدي، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التي نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا لنا جميعـًا وللأجيال القادمة، بإذن الله واعتزازًا بكم، أبنائي وبناتي من ذوي الهمم، كونكم أصبحتم تمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن، ونقدر جهودكم وإنجازاتكم، ونرى في إسهاماتكم في شتى المجالات، أيادي بيضاء، يزداد عمق أثرها وتأثيرها، يومًا بعد يوم، في سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية الأصيلة".



ولفت الرئيس السيسي إلى أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة، خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينًا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.



وتابع الرئيس: "لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى، وطوال سعينا في هذا الطريق، أن مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز، مرهونة بالأساس، بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وهذا ما جعلنا نحرص عليه دائمًا، ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم، وتوفير البيئة المناسبة، لتمكينكم من المشاركة الفعالة، وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم، في مختلف مسارات العمل الوطني".



ووجه الرئيس السيسي ، في ختام كلمته الرسمية ، حديث لأسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، قائلا :" لا يمكن أن تفي كلمات الشكر، وعبارات التقدير، ما قدمتموه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة، في نهضة هذا الوطن وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن، من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم"، متمنيا التوفيق للجميع، إلى ما فيه الخير لوطننا العظيم.



وفي كلمة مرتجلة ، طالب الرئيس السيسي، بعض هيئات ومؤسسات الدولة بتقديم دعم مالي بقيمة مليار جنيه لصالح "صندوق ذوي الهمم"، قائلا:"أُطالب هيئة قناة السويس بتقديم مبلغ 100 مليون جنيه، وصندوق الشهداء والمصابين 100 مليون جنيه أخرى، وكذلك صندوق الرعاية الصحية (التأمين الصحي) بتقديم 100 مليون جنيه، وصندوق الإسكان تقديم 200 مليون جنيه"، كما وجه الرئيس وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بتقديم 500 مليون جنيه دعما لـ"صندوق ذوي الهمم".

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