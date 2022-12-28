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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تراجع مدى إلزامية فحوصات كوفيد على جميع القادمين من الصين

صدى البلد

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم "الأربعاء" أنها تدرس إمكانية فرض فحوصات إلزامية على كل المسافرين القادمين من الصين، بعد أن سجلت الدولة الاسيوية طفرة في الإصابات بفيروس كوفيد-19 بعد تخلي السلطات في بكين عن سياسة صفر كوفيد بتقليص تدابير الاغلاق الصارمة والتراجع عن الفحوصات الجماعية لمواطنيها.

وقال وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إنه يقوم في هذه الساعات بتقييم إمكانية فرض إلزامية الفحوصات على جميع الركاب القادمين من الصين، مشددا على أن المراقبة والوقاية ودراسة التسلسل الجيني للفيروس على وجه السرعة ضرورية لتحديد أي متحورات جديدة قد تسبب القلق، والتي في الوقت الراهن ليست متداولة في إيطاليا.

وأضاف الوزير أنه تابع بعناية نتائج مسحات أجريت على ركاب وصلوا إلى مطار مالبينسا (بمدينة ميلانو) من الصين وأوصى بتعيين التسلسل الجينومي لجميع المتغيرات التي قد تظهر من المسحات، مشيرا إلى أنه على اتصال منذ أيام مع السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتحديد استراتيجيات مشتركة.

ولفت البيان إلى أن سكيلّاتشي سيقدم تقريرا بعد ظهر اليوم إلى مجلس الوزراء الإيطالي حول هذا الموضوع.
 

السلطات الإيطالية بفيروس كوفيد-19 وزير الصحة الإيطالي

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