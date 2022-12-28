رئيسا الصومال وجيبوتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء في مقديشيو، مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، العلاقات الثنائية والتعاون القائم وسبل تعزيزه وتطويره في العديد من القضايا ذات موضع اهتمام البلدين وبما يُحقق المصالح المشتركة لشعبيهما.

وقال الرئيس الصومالي - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات الرسمية مع نظيره الجيبوتي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن هذه الزيارة تدل على علاقات الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين، مقدما شكره وتقديره لجمهورية جيبوتي، قيادة وشعبا، على دعمها المستمر للصومال في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي دعم بلاده للجهود المساندة للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.

وكان "جيلي" وصل اليوم إلى مقديشيو في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصومالي.