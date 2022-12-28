تمنعها من العمل 3 أشهر.. كل ما لا تعرفه عن عملية إسعاد يونس

سقطت من الدرج..

تخضع الفنانة إسعاد يونس لعملية تغير مفصل الجانب الأيمن من الحوض وذلك بعد سقوطها من درج سلم منزلها مما استدعي نقلها إلى المستشفي فورًا.

والمعروف عن استبدال مفصل للحوض أنه إجراء جراحي يتم فيه إزالة أجزاء من المفصل المصاب بالتهاب المفاصل أو التالف واستبدالها بجهاز معدني أو بلاستيكي أو خزفي يسمى الطرف الاصطناعي أو الغرسة، تم تصميم الطرف الاصطناعي لإعادة إنتاج شكل وحركة المفصل الطبيعي.

المفصل هو منطقة في الجسم حيث تلتحم عظمتان أو أكثر معًا للسماح بالحركة، ويتم تغطية أسطح العظام بالغضاريف لتشكيل مفصل إنزلاقي ناعم، وبمرور الوقت يمكن أن يتكسر هذا الغضروف، مما يؤدي إلى احتكاك العظام بالعظام مما قد يسبب الالتهاب والألم.

وأكثر الحالات التي تؤدي إلى جراحة استبدال المفاصل هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومع ذلك ، هناك أسباب أخرى لألم المفاصل قد تؤدي أيضًا إلى استبدال المفاصل بما في ذلك الاضطرابات الوراثية ومشاكل النمو والصدمات، يتم إجراء استبدال المفصل فقط بعد فشل العلاجات المحافظة الأخرى مثل الأدوية والعلاج الطبيعي والحقن.

مفاصل الحوض

أثناء جراحة استبدال مفصل الحوض، تتم إزالة كمية رقيقة من العظام على طول سطح المفصل من نهاية عظم الفخذ أو عظم الفخذ ، وأعلى عظمة القصبة أو عظم الساق ، وكذلك الجانب السفلي من الرضفة.

يتم بعد ذلك تشكيل أسطح العظام باستخدام الأدوات والحجم للسماح بزرع مناسب لكل ركبة على حدة. عادةً ما يتم الاحتفاظ بالأربطة والأوتار الرئيسية للركبة في مكانها لتوفير الاستقرار والحركة الطبيعية لمفصل الركبة. مثل استبدال مفصل الورك ، يمكن تثبيت بدائل الركبة في مكانها أو تغطيتها بمادة خاصة ينمو فيها العظم.

تستغرق جراحة استبدال المفصل الكلي عادةً من ساعة إلى ساعتين ويتم إجراؤها عادةً في المستشفى مع الإقامة في المستشفى من يوم إلى يومين. عادة ما يتم إجراء العملية تحت التخدير النخاعي مع كتلة عصبية.

هذا يمنع الحاجة إلى التخدير العام والتنبيب أثناء الجراحة ويمكن أن يساعد المرضى على تجنب العديد من الآثار الجانبية للتخدير العام مثل الغثيان بعد الجراحة، وهذا يسمح بتحكم أفضل في الألم والتعافي بشكل أسرع.

بعد الجراحة وإقامة قصيرة في غرفة الإنعاش، سيبدأ المرضى في المشي في يوم الجراحة، ثم يتم إرسال غالبية المرضى إلى منازلهم مع تعليمات لمزيد من العلاج.

عادة ، يمكن للمرضى العودة إلى العمل والأنشطة العادية الأخرى في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، اعتمادًا على صحتهم العامة والتقدم أثناء التعافي.