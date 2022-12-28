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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيادة إصابات كورونا في الصين .. طلب عاجل من ماكرون للحكومة الفرنسية

ماكرون
ماكرون

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب اتخاذ إجراءات لحماية الفرنسيين من انتشار فيروس كورونا في الصين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، طلب ماكرون من الحكومة الفرنسية "اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الفرنسيين، ومتابعة تطور الوضع في الصين بدقة شديدة.

وقررت إيطاليا واليابان بالفعل فرض فحوص إلزامية على جميع المسافرين القادمين من الصين.

أعلنت إيطاليا اليوم الأربعاء، إعادة إجراء اختبارات فحص فيروس كورونا الإلزامية للمسافرين القادمين من الصين بعد تفاقم الوضع بالمدن الصينية وزيادة حالات الإصابة بالوباء.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي اليوم الأربعاء، إن إيطاليا طلبت مسحات وتسلسل للفيروس لجميع المسافرين القادمين من الصين.

وأضاف سكيلاتشي أن "الإجراء ضروري لضمان مراقبة واكتشاف المتغيرات المحتملة للفيروس من أجل حماية الإيطاليين".

ولفت إلى أنه سيقدم تقريرًا تفصيليًا إلى مجلس الوزراء في اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية  تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الأربعاء، أعرب عن "قلقه البالغ" حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، مطالبا بكين بمعلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال جيبرييسوس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".

وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

الصين انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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