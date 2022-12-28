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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برغم تعاقده مع روتانا.. طرح أغنية سيجارة لبهاء سلطان بتوقيع نصر محروس

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

طرح المطرب بهاء سلطان أحدث اغانيه والتى تحمل أسم سيجارة من كلمات المنتج نصر محروس وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع أمير محروس.

وتعتبر أغنية سيجارة هي إحدى أغاني الألبوم الأخير لبهاء سلطان مع منتجه السابق نصر محروس، والذى فسخ التعاقد معه فى شهر سبتمبر الماضي.

وتعاقد بعدها بهاء سلطان مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تقديم مجموعة من الأغنيات بدأها باغنية دلوقتي عجبناكي والتى تم طرحها شهر أكتوبر الماضي.
 


حفلات بهاء سلطان 

 

ويستعد المطرب بهاء سلطان إحياء حفل غنائى ضخم يوم 6 من شهر يناير القادم داخل فندق جولدن جويل بمدينة الإسماعيلية، لتكون هذه الحفلة هي الأولى لبهاء فى العام الجديد. ومن المفترض أن يشارك بهاء سلطان الحفل فريق مسار إجباري، فى أول حفل يجمعهما سويا داخل الإسماعيلية.

 

أسعار تذاكر الحفل 

 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بثلاث فئات مختلفة الأولى وهي فئة الـvip وقيمتها 560 جنيها، فيما تأتي فئة الـFan Pit وتبلغ قيمتها 507 جنيهات أما الفنئة الـ Regular تبلغ قيمتها 357 جنيها.

 

حفل بهاء سلطان فى السعودية 

 

وتقيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا ضخمًا يضم مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ليلة رأس العام، 31 ديسمبر الجاري. 

ويأتي الحفل بعنوان “ليلة تريو العربية”، على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء، ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح العام الجديد. 

 

ويضم الحفل 12 فنانًا يقدمون خلاله عددا من الدويتوهات التي تقدم للمرة الأولى، وتصل قيمة التذكرة إلى 17 ألف جنيه.

 وأبرز مطربي الحفل : “صابر الرباعي، عاصي الحلاني، وائل كفوري، وليد توفيق، بهاء سلطان، نانسي عجرم، إليسا، أصالة، نجوى كرم، أنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي”.

المطرب بهاء سلطان المنتج نصر محروس بهاء سلطان سيجارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

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