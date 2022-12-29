حالي واقف لا شغل ولا جواز أعمل ايه؟.. داعية: عليكي بقراءة هذة السورة

أجاب الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه ببرنامج إسأل مع دعاء المذاع عبر قناة النهار، مضمونة:" عندي 35 سنة ولكن لدي تعطيل في كل شيء وكل شيء يقف بشكل شكل غريب.. أعمل إيه؟.

ليجيب “الفيل”، عليها قائلاًُ:" أحيانًا تحدث أشياء عندما تصل الفتاة سن فيشعرها من حولها ان تأخر الزواج يكون بسبب عمل، وهذا يجعلها لديها تركيز على هذا الأمر الذي يخص السحر والاعمال، وهذا يكون في وسط مجتمعاتنا الغريبة.

ناصحا السائلة بقراءة سورة البقرة يوميًا، فالنبي-صلى الله عليه وسلم-قال "اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة"، أو الاستماع اليها، لو وجد فعلًا هذه الأشياء لا يمكن ان يصل إلى الانسان أحد.

وأضاف انه لا يوجد أحد يتزوج زوجة آخر ولا امرأة تتزوج أحدا ربنا-سبحانه وتعالى-لم يكتبه لها، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الروم،" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأشار الى انه لو كان الإنسان ممسوسا أو مسحورا أو حتى مريضا فلا يجوز له ان يذهب للشخص آخر ليعالجه ولكن يعالج نفسه بنفسه وهذا يكون بأخذ الأدوية ويحصن نفسه، والمحصنات في هذا الأمر هي قراءة سورة البقرة وقراءة اذكار الصباح والمساء مهمة جدا.