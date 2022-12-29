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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد فنان مشهور.. آخر ظهور لمطرب مختفٍ تبحث عنه النقابة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

لا تزال نقابة الموسيقيين تبحث عن الفنان حسن عبد المجيد وكان آخر ظهور له  في عيد ميلاد حميد الشاعري الذى أقامه منذ فترة داخل منزله وسط حضور نجوم جيل التسعينيات وكان من بينهم هشام عباس وإيهاب توفيق وعصام كاريكا إضافة إلى أكرم حسني.

والتقط حسن عبد المجيد صورًا مع حميد الشاعري،  وقدموا أغنيتهما الشهيرة "عيونك" التي تم تقديمها عام 1990 ضمن أغنيات فرقة حميد الشاعري.

أكد الفنان حلمي عبد الباقي أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن النقابة تلقت اخطارا من ابنة الفنان حسن عبد المجيد بتغيبه منذ ساعات طويلة عن المنزل بشكل مفاجئ.

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وأضاف حلمي عبد الباقي لـ صدى البلد أنه يقوم بمعاونة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بالبحث عن الفنان حسن عبد المجيد فى جميع المستشفيات وأقسام الشرطة دون جدوى إلى الآن.

تصريحات ابنة حسن عبد المجيد

وكانت ابنة الفنان حسن عبد المجيد قد صرحت فى تصريحات صحفية أن والدها متغيب عن المنزل منذ عدة ساعات وكان أخر مكالمة بينهما أعرب لها عن تعبه الشديد ويحاول أن يصل إلى منزله قبل دخوله فى غيبوبة سكر إلا أنه لم يستطع ولم يظهر حتى الآن.

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