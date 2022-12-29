مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد 3-1 في الدوري الإنجليزي

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

هدف التقدم لـ مانشستر سيتي جاء عن طريق الإسباني رودري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من متابعة لتسديدة زميله رياض محرز.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من متابعة لزميله جيريليش، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 64.

وسجل ستروجيك مدافع ليدز يونايتد هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 35 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جمال لويس - مانويل أكاجي - جون ستوتز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند