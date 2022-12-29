مخبياها عن الناس..ياسمين صبرى ترد على متابع سألها عن عمر بنتها|تفاصيل

ردت الفنانة ياسمين صبرى ، على سؤال أحد متابعيها لها حول حقيقة انها لديها بنت وتخفيها على الجمهور وذلك على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

وكتب المتابع فى السؤال “ كم سار عمر بنتك اللى مخبياها عن الناس ؟ ” ورد الفنانة ياسمين صبرى قائلة “ معنديش والله وحخبيها لية ”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في 2020،وكان بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر، والفنانة هبة مجدي والفنان دياب، والفنان محمود البزاوي وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام.

تدور أحداثه في إطار درامي حول ملك وهي الفنان ياسمين صبري، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وهو الفنان أحمد مجدي وخيانته لها.