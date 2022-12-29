الأهلى ليس لدية رغبة .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشان أزمة كهربا

أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن النادى الاهلى ليس لدية الرغبة فى عود محمود كهربا ، للمشاركة مع الفريق فى المباريات .



وقال خالد الغندور عبر برنامجه " زملكاوى “ كهربا أًصبح كارت محروق و فى بداية الحكم على كهربا كانت الغرامة 2 مليون دولار واخذ 45 يوم علشان يدفع .

واشار " الغرامة كانت 32 مليون جنية يعنى كهربا يدفع 15 الاهلى يدفع 10 او 15 وكهربا يلعب من اول الموسم لكن مفيش رغبة عن الاهلى ان كهربا يلعب ، ولوجه جه جواب انه يلعب يوم 12 فى ناس مش هتبقى مبسوطة ”.

ويذكر ان كشف علي عباس، خبير اللوائح الدولية ومحامي محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، موعد مشاركته مع الفريق الأحمر في المباريات الرسمية.

وقال علي عباس في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “كهربا موقوف مؤقتًا لحين السداد، وأمر عادي جدًا أن أراسل فيفا لتحديد فترة الإيقاف بالتاريخ، ولكني فوجئت بأن الرد كان بنفس الصيغة”.

وتابع: “لا يوجد شيء اسمه تجديد تلقائي، وتعجبت أيضًا من تسريب الخطاب للإعلام، لأن الخطاب وصل لي ووصل للاتحاد المصري، وأنا لم أسرّبه”.

وأضاف: “في 11 يناير المقبل تنتهي عقوبة كهربا بالإيقاف بعد أن مرت 3 فترات قيد، ومن يوم 12 يناير يحق للاعب المشاركة مع ناديه أو مع المنتخب، وهذا نص الخطاب المُرسل من فيفا، إذا كان الاتحاد المصري يعاني أزمة في قراءة الخطاب باللغة الإنجليزية فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي”.