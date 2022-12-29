أمنيات البابا تواضروس للعالم .. عالم يحيا في هدوء وسلام .. و2023 بدون ضعف

-البابا تواضروس الثاني :

-متمنيًا أن يحيا العالم كله في هدوء وسلام

-اجتماعنا سيتوقف حتى يوم ١٥ فبراير

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحيا العالم كله في هدوء وسلام وأن تكون السنة الجديدة بدون ضعفات.

جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته في اجتماع مساء أمس الأربعاء .

وقال قداسته في تهنئته: "أهنئكم ببداية العام الجديد، والذي سيبدأ بعد ثلاثة أيام، سنة جديدة سعيدة على الجميع، وعلى كل بلادنا، وعلى كل كنيسة وعلى كل خدمة، وعلى كل المسؤولين في بلدنا، وعلى كل العالم، نصلي من أجل أن يحيا العالم كله في هدوء وفي سلام، وتكون سنة بدون ضعفات السنة الماضية - والتي اقتربت أن تكون ماضية، وفي الوقت ذاته لديك فرصة أن تقابل أب اعترافك، وتقدم توبة، وتجعل قلبك نقيًّا وحلوًا، وتدخل السنة الجديدة بقلب نقي."

وعن اجتماع الأربعاء قال قداسته: "اجتماعنا سيتوقف حتى يوم ١٥ فبراير، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

البابا تواضروس

وعلم موقع صدى البلد الإخبارى أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يترأس صلوات رأس السنة مساء السبت المقبل بالكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية.

وقال مصدر كنسي - لموقع صدى البلد - إن قداسة البابا سوف يشارك أبناءه في الإسكندرية الصلوات حتى الساعات الأولى من العام الجديد.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعى بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشرح قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال الاجتماع - الظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان، التي فرضت إصدار قرار بابوي لتنظيم الوضع الرعوي والإداري في الإيبارشية.

وجاء نص ما قاله قداسته في هذا الصدد كالتالي: "أحب أن أوضح أمرا بخصوص نيافة الأنبا بيسنتي في حلوان، الأنبا بيسنتي هو أسقف جليل، وله كل التقدير والاحترام، وظروفه الصحية التي تعرّض لها منذ عدة سنوات جعلته غير قادر على مباشرة ومتابعة الخدمة في الإيبارشية، ومتابعة أحوالها وأحوال الآباء، وأيضًا المتابعة الرعوية والروحية في الإيبارشية."

وأضاف: "لهذا السبب أقمنا لجنة داخلية، لجنة من داخل الإيبارشية من الآباء والخدام، وأن يتعاونوا مع أبونا الوكيل هناك لإدارة الإيبارشية جيدًا، الإيبارشية بها ضعفات كثيرة وفي أماكن كثيرة، لذلك القرار الذي أصدرناه به تفاصيل كثيرة.

وتابع قائلا، هذه التفاصيل ملتزم بها كل كنيسة في إيبارشية حلوان، وملتزم بها كل خدمة في هذه الإيبارشية بكل تدقيق، واللجنة التي تم تشكيلها ستقدم تقريرًا شهريًّا عن الإيبارشية، وطبعًا نصلي أن ربنا يمد يده ويشفيه، ويعطي له القدرة على إدارة الإيبارشية، وعلى ترتيب الحياة في إيبارشية كبيرة مثل إيبارشية حلوان والمعصرة وكل توابعها".

