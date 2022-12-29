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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص؟

صدى البلد

الكبد و القوانص غنية بالفيتامينات والحديد والمعادن والسعرات الحرارية . مما يساعد على نقل الأكسجين للعضلات وتعزيز الجهاز المناعي للمقاومة والتحمل ،خاصة الكبد تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول النافع للجسم . والهام في إفراز هرمون التستوستيرون المسؤول عن نمو العضلات وتقويتها بالذكور .

وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد الكبد والقوانص وفقا لموقع هيلثى..

1_الكبد و القوانص تحتوي على مضادات الأكسدة والسلينيوم التي تمنع نمو الجذور الحرة والأورام السرطانية. كما تحمي الجسم من سرطان الرئة والبروستاتا والجلد والثدي .

2_الكبد و القوانص تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف الطبيعية التي تعطي إحساس سريع بالبع. كما تمد الجسم بالبروتين الذي يقاوم الإحساس بالجوع. 

3_الكبد و القوانص غنية بفيتامين أ الذي يساعد في تقوية وحماية العين من أمراض الضمور الشبكي و إعتام عدسة العين. 

4_كما تحتوي الكبد و القوانص على الكالسيوم الذي يساعد في تقوية العضلات والعظام وحمايتها من أمراض الضعف والهشاشة. 

5_الكبد و القوانص غني بفيتامين ب ومعادن الحديد التي تحمي الجسم من أمراض الأنيميا وفقر الدم .كما يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء. 

6_الكبد و القوانص يحتوي على فيتامين ب 12 الذي يعزز من كفاءة المخ . ويحمي الجسم من أمراض الشيخوخة كـ الخرف والباركنسون والزهايمر

7_الكبد و القوانص معروفين بقدرتهم على تعزيز الطاقة بسبب وجود كميات كبيرة من البروتين في محتواه . مما يساعد على بث الطاقة وسريانها بالجسم. 

8_الكبد والقوانص يحتوي عنصر البوتاسيوم المعروف بقدرته على توسيع الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم ، وحماية الجسم من أمراض القلب والجلطات 

9_تناول الكبدة والقوانص تفيد المدخن حيث التدخين يضر بالرئة ، أما الكبد فمعروف بحماية الجهاز التنفسي وتنظيفه ، لذا على المدخن أن يتناول الكبد والقوانص على معدة خالية مرة واحدة أسبوعياً 

الكبد والقوانص فوائد الكبد والقوانص فوائد قوانص الدجاج

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