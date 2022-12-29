انخفاض كبير في أسهم بورصات أوروبا

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة الأربعاء على تراجع عدا FTSE البريطاني، إذ يواصل المستثمرون تقييم احتمالات إعادة فتح الاقتصاد الصيني والرياح المعاكسة المحتملة في 2023.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.13% إلى 427 نقطة، فيما انخفض DAX الألماني بنسبة 0.5% مسجلاً 13925 نقطة.

وتراجع مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.61% مسجلاً 6510 نقاط، بينما ارتفع FTSE البريطاني بنسبة 0.32% عند 7497 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا بنحو 0.9%.

وأعلنت الصين أنها تنوي إلغاء الحجر الصحي للقادمين من الخارج بداية من الثامن من يناير كانون الثاني.

ومع تبقي جلستين تداول فقط في 2022، تتجه الأسواق لتسجيل خسائر سنوية حادة، إذ اتجهت البنوك المركزية هذا العام لتشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع كبير للتضخم، بجانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

آداء الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء بضغط من انخفاض سهم Apple، ومع ترقب المستثمرين لانطلاق عام 2023.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر Dow Jones بنحو 1.1% أو 365 نقطة إلى 32875 نقطة. كما انخفض S&P500 بنسبة 1.2% مسجلاً 3783 نقطة، فيما تراجع Nasdaq بنحو 1.35% إلى 10213 نقطة.

وانخفض سهم Apple بأكثر من 3% في نهاية الجلسة، مسجلاً أقل مستوى في 52 أسبوعاً وسط تحديات الإنتاج التي تواجهها الشركة في الصين.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم Tesla بنحو 3.3% لينهي تراجع دام لـ7 جلسات.

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بداية من الخامس من يناير سيتم إلزام أي شخص يبلغ عمره عامين أو أكثر قادم من الصين أو هونغ كونغ أو ماكاو بإجراء فحص كورونا قبل يومين من موعد المغادرة.