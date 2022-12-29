سوق المستعمل.. مازدا 3 بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر العلامة التجارية اليابانية مازادا أحد أعرق الشركات في السوق المصري، واشتهرت بإصداراتها الاقتصادية، وتوفر قطع غيارها بسهولة في السوق المحلي، وتعتبر مازدا 3 أبرز إصدارات الشركة في فئة السيدان.

ولاقت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

مازدا 3 موديل 2007

مواصفات السيارة مازدا 3 موديل 2007

تعتمد السيارة مازدا 3 موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، وتتوفر بنوعان من ناقل الحركة، الأول يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 غيارات، و 16 صمام الوقود بنزين بنظام الحقن.

مازدا 3 موديل 2007

قطعت السيارة مازدا 3 موديل 2007 مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر، وتأتي بمقصورة تتسع لـ 5 أشخاص، وعدد من الكماليات الأساسية مثل EBD و باور سترينج، و ونظام تنبيه ضد السرقة، و وسنتر لوك ووسائد هوائية.

بلغت قياسات السيارة مازدا 3 موديل 2007 نحو 4490 مم للطول، و 1755 مم للعرض، و1465 للارتفاع، وسعة صندوق الأمتعة 413 لتر و سعة خزان الوقود 55 لتر.

مازدا 3 موديل 2007

أسعار مازدا 3 موديل 2007 في سوق المستعمل المصري

تبدأ أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2007 بـ 200 ألف جنيه مصري، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.