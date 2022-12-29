عمر كمال وهدى وسليم سحاب وابنته سهرة واحد من الناس رأس السنة

في احتفالية فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة العام الجديد وتذاع علي جزئين السبت ليلة راس السنة ، والاحد اول ايام العام الجديد.

ونلتقي ليلة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ويستضيف مع نخبة من النجوم لأول مرة بحضور مجموعة كبيرة من جمهور ومشاهدي برنامج واحد من الناس ،

والبداية مع النجم عمر كمال ويغني باقة من أجمل اغانيه ومفاجاة للجمهور بمناسبة العام الجديد.

كما تحل المطربة هدي ضيفة في احتفالية رأس السنة وتشدو بأجمل اغانيها ومنها "بين نارين ، واندهلي حد كبير اكلمه ،واغنية بيقولولي توبي للراحلة صباح.

كما نلتقي مع " مارين " العازف الشهير علي الطبلة ، حيث ان موهبتة حققت مشاهدات بالملايين علي السوشيال ميديا ، والختام مع فقرة اغرب من الخيال مع الساحر عزام.

والجزء الثاني من الاحتفالية يوم " الاحد" اول ايام العام الجديد ونلتقي مع الموسيقار الكبير سليم سحاب و ابنته المطربة سارة سليم سحاب علي شاشة قناة الحياة.

وتشدو سارة بأجمل اغانيها ومنها ، اليلة عيد ..الليلة ليلة عيد ، نسم علينا الهوا ، قد العيون السود بحبك ، كما يتحدث الموسيقار الكبير سليم سحاب عن المواهب الفنية فى مصر و دور الاوبرا فى اكتشافها.

انتظرونا والسهرة تحلي ليلة راس السنة واولي ايام العام الجديد مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة.