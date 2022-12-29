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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسى: أفكاري تخصني فقط لك أن تقبلها أو ترفضها باحترام

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى ، تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت لقاء الخميسى " يا استاذي العزيز  ديني لا يخصك ، اعتقادي لا يخصك ، افكاري تخصني انا فقط لك ان تقبلها او ترفضها باحترام ولك مني كل الاحترام  فاختلاف الأراء لا يفسد للود قضية .

 

وتابعت "   احترام الاختلاف واجب انساني  لك ما لك وليَّ ما لي احترامك لنفسك يبدأ من احترامك للآخر أياً ما كانت افكاره  ". 

 

 يشار إلى أن أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اعمال لقاء الخميسي لقاء الخميسي شريف منير محمد عبد الرحمن العمروسي ميسي

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