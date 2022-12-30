عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"سب زوجة أخية " .. القصة الكاملة لشاب يقتل عمه بسبب خلافات عائلية بالبحيرة

شاب يقتل عمه بالبحيرة
شاب يقتل عمه بالبحيرة

جريمة مأساوية في محافظة البحيرة..سيطر الغضب على عقله، ولعب الشيطان في رأسه، ولم يتمالك أعصابه، ليطعن عمه عدة طعنات وتركه غارقاً في دمائه، ليعلن للجميع أن الدم أصبح مياه.

بداية الجريمة كانت في إحدى القرى التابعة لمحافظة البحيرة، بسبب مشادة كلامية بين العم وزوجة إبن أخيه، فلم يتحمل المتهم كلمات عمه وينهال على عمه بضربه وطعنه ولم يتركه حتى اصبح جثة هامدة.

txt

سب زوجة أخيه.. تفاصيل قتل شاب لـ عمه في البحيرة

استيقاظ الأهالى على صوت صراخ

وسط سكينة وهدوء الليل استيقظ الجيران فى قرية الجيار بكوم حمادة على صوت صراخ، بعد أن تجرد إبن الأخ من كل معاني الرحمة والإنسانية وقتل عمه الذى يعتبر في مقام والده .

و قد قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس المتهم بقتل عمه بقرية الجيار، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في المواعيد القانونية.

أحداث الواقعة

حيث شهدت قرية الجيار التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب علي قتل عمه بعدة طعنات في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بقيام شاب بأنها حياة عمه بعدة طعنات بقريه الجيار المجني عليه، مرضي الشحات أبو قرين السن ٦٤سنه أثناء مشاجرة مع عمه وصهر شقيقته  وتم نقله إلى مستشفى كوم حمادة وتم التحفظ علي الجثمان لاتخاذ الأجراءات القانونية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالفحص تبين قيام "ا ن ج أبو قرين" وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم  على إثر خلافات أسرية، بسبب قيام المجنى عليه بسب شقيقه المتهم  زوجة نجل المجنى عليه، قام على إثرها المتهم بالقيام بالذهب إلى المجنى عليه وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح "سكين" وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لإجراء التحقيقات اللازمة.

محافظة البحيرة خلافات عائلية جثة هامدة شاب يقتل عمة مركز شرطة كوم حمادة مستشفى كوم حمادة قتل شاب القصة الكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه مرة واحدة صعب.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

رسوم كتب الكتاب الجديدة وطريقة استخراج وثيقة الزواج | الخطوات والأسعار

عنيف أوي في العلاقة الزوجية.. شاهي أمام محكمة الأسرة: جسمي كله معلم

عاجل..الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام بيراميدز

نجم الأهلي السابق يعلن رحيله عن قناة الزمالك

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته بالتعاقد مع لاعب مونديالي

مش 30 ألف جنيه| المعلومات الحقيقية عن "صندوق الأسرة" .. أعرف الصح

عاجل..زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي لمصر

ترشيحاتنا

"شبانة": عبدالله السعيد يتنازل عن 30 مليون جنيه للانضمام للزمالك

السعودية تحقق أدنى معدل للبطالة بين الذكور في تاريخها

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير في مران الأهلي

بدء صرف مقررات التموين لشهر يناير الأحد المقبل.. هذه أسعار السلع

سورة السجدة في فجر يوم الجمعة .. أسرار تغفلها عن آيات القبول

سوهاجي يستغيث لإنقاذ طفليه: محتاجين زرع نخاع بـ 220 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعول 12 ساعة .. أعظم مشروب مقوي يجهله كل الرجال

لحظات نادرة..الكويت تكتسي بالأبيض والشباب يوثقون تساقط الثلوج على مواقع التواصل| فيديو

سيارات قديمة ومنتجات استهلاكية بلمسة معاصرة.. كواليس معرض الفنان ياسر جعيصة

الجوهرة السوداء في النعش الذهبي .. قصة إعجاب الأسطورة بيليه بصاحبة أجمل عيون في مصر

فيديو

طبيب سبب مأساتها.. وفاء سالم : أعتزلت التمثيل وأتواصل مع جمهوري بهذه الطريقة / فيديوجراف

تعرف عليهم .. نجوم كبار انحصرت عنهم الأضواء ولا يجدون عملا/ فيديوجراف

ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها الرئيس السيسي؟.. فيديو

بقوة 4.41 ريختر.. زلزال جديد يضرب الساحل الشرقي لمصر..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ