"سب زوجة أخية " .. القصة الكاملة لشاب يقتل عمه بسبب خلافات عائلية بالبحيرة

جريمة مأساوية في محافظة البحيرة..سيطر الغضب على عقله، ولعب الشيطان في رأسه، ولم يتمالك أعصابه، ليطعن عمه عدة طعنات وتركه غارقاً في دمائه، ليعلن للجميع أن الدم أصبح مياه.

بداية الجريمة كانت في إحدى القرى التابعة لمحافظة البحيرة، بسبب مشادة كلامية بين العم وزوجة إبن أخيه، فلم يتحمل المتهم كلمات عمه وينهال على عمه بضربه وطعنه ولم يتركه حتى اصبح جثة هامدة.

استيقاظ الأهالى على صوت صراخ

وسط سكينة وهدوء الليل استيقظ الجيران فى قرية الجيار بكوم حمادة على صوت صراخ، بعد أن تجرد إبن الأخ من كل معاني الرحمة والإنسانية وقتل عمه الذى يعتبر في مقام والده .

و قد قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس المتهم بقتل عمه بقرية الجيار، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في المواعيد القانونية.

أحداث الواقعة

حيث شهدت قرية الجيار التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب علي قتل عمه بعدة طعنات في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بقيام شاب بأنها حياة عمه بعدة طعنات بقريه الجيار المجني عليه، مرضي الشحات أبو قرين السن ٦٤سنه أثناء مشاجرة مع عمه وصهر شقيقته وتم نقله إلى مستشفى كوم حمادة وتم التحفظ علي الجثمان لاتخاذ الأجراءات القانونية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالفحص تبين قيام "ا ن ج أبو قرين" وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم على إثر خلافات أسرية، بسبب قيام المجنى عليه بسب شقيقه المتهم زوجة نجل المجنى عليه، قام على إثرها المتهم بالقيام بالذهب إلى المجنى عليه وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح "سكين" وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لإجراء التحقيقات اللازمة.