بلينكن يبحث العلاقات بين واشنطن وبكين في مكالمة مع نظيره الصيني الجديد

قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن على حسابه عبر تويتر، بعد أن عينت الصين- الأسبوع الماضي- سفيرها لدى الولايات المتحدة “تشين”؛ ليكون وزير خارجيتها الجديد.

وأوضح بلينكن، إنه ناقش العلاقة بين الولايات المتحدة والصين والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة في مكالمته الهاتفية مع "تشين".

وعينت الصين يوم الجمعة، تشين، سفيرها لدى الولايات المتحدة، والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا لخارجيتها، حيث تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة.

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد الماضي. تمت ترقية وانغ ، 69 عامًا ، إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر ، ومن المتوقع أن يلعب دورًا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

على الرغم من أن تشين بدا متفائلاً بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة عمله القصيرة نسبيًا التي استمرت 17 شهرًا كسفير في واشنطن - حيث شغل سلفه المنصب لمدة ثماني سنوات - إلا أن فترة ولايته تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

شهدت الفترة التي قضاها وانغ كوزير للخارجية ارتفاعًا حادًا في التوترات بين بكين وواشنطن بشأن مجموعة واسعة من القضايا تتراوح من التجارة إلى تايوان.